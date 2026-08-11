$!Fotos en la aplicación iNaturalist ayudan a descubrir cómo evolucionó el cuidado de los huevos en las “arañas patonas”

Científicos del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI), la Universidad de São Paulo (USP) y otras instituciones revelaron cómo lograron estudiar el cuidado de los huevos en los opiliones, conocidos popularmente como “arañas patonas”, mediante el análisis de fotografías publicadas en la red social y plataforma iNaturalist, complementadas con observaciones científicas. Los resultados fueron publicados recientemente en la revista Zoological Journal of the Linnean Society.

Al revisar 24,000 fotografías compartidas en iNaturalist, los investigadores documentaron la presencia o ausencia de cuidado parental en 53 especies. Tras sumar nuevas observaciones de campo y laboratorio realizadas por 19 científicos de cinco países de América Latina, lograron obtener información sobre 85 especies en total. “Este estudio demuestra cómo fotografiar la vida silvestre puede generar un importante avance científico. Al combinar las imágenes de iNaturalist con observaciones científicas, más que duplicamos el número de especies de opiliones para las que existía información sobre cuidado parental”, afirmó Glauco Machado, profesor del Instituto de Biociencias de la USP y autor principal del estudio.

Con esa información, construyeron un árbol evolutivo del cuidado parental en Gonyleptoidea, un grupo especialmente diverso en el Neotrópico. Descubrieron que el cuidado materno evolucionó únicamente a partir de ancestros que carecían de esta conducta. El cuidado paterno, en cambio, siguió dos rutas: evolucionó directamente de especies sin cuidado o a partir de aquellas que ya presentaban cuidado materno. “Este trabajo reúne dos temas de gran interés: la evolución del cuidado parental y el poder de la ciencia ciudadana”, explicó Machado.

Los investigadores destacaron que cualquier persona puede contribuir a la ciencia mediante la observación de la naturaleza, la toma de fotografías de calidad desde varios ángulos y su publicación en plataformas como iNaturalist, eBird o eButterfly. “Una fotografía que parece común puede documentar un comportamiento desconocido para la ciencia y ayudar a los investigadores a responder preguntas evolutivas mucho más amplias”, añadió Machado.