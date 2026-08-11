En las últimas 24 horas se registraron 82 accidentes de tránsito, con un saldo de una víctima fatal y 17 heridos

Una persona murió y otras 17 resultaron lesionadas en 82 accidentes de tránsito registrados durante las últimas 24 horas en el país, informó la Policía Nacional como parte de su reporte de acciones desarrolladas en el marco del Plan Firmeza.

Según el informe, la víctima fatal se registró en una colisión ocurrida en la avenida José Agustín Arango.

En materia de tránsito, las unidades policiales colocaron 1,140 boletas por incumplimiento del Reglamento de Tránsito. De estas, 310 fueron por exceder los límites de velocidad, 44 por luces inadecuadas y 18 por embriaguez comprobada. Además, 56 vehículos fueron removidos con grúa.

Como parte de los operativos de seguridad realizados en todo el país, la Policía Nacional aprehendió durante las últimas 24 horas a 204 personas. De ellas, 109 fueron por oficio, 54 por faltas administrativas, 26 en flagrancia, 12 por microtráfico y tres por narcotráfico.

Las autoridades también realizaron 24 diligencias de allanamiento, en las que decomisaron cuatro armas de fuego, 36 municiones, dos proveedores, dinero en efectivo por B/. 7,708.50 y diversas cantidades de presunta droga.

Entre los decomisos figuran 13 paquetes de drogas, 30 bolsitas y cinco sobrecitos con hierba seca, además de 132 carrizos con polvo blanco. También fueron decomisados seis vehículos y recuperados otros tres.

La Policía Nacional señaló que estas acciones forman parte del Plan Firmeza, mediante el cual se mantienen operativos en distintos puntos del país para reforzar la seguridad y prevenir hechos delictivos y de tránsito.