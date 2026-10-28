Fondo Cine 2025 premia a los cineastas panameños

ml | El Ministerio de Cultura anunció los ganadores del Concurso Nacional Fondo Cine 2025 y del Concurso Nacional de Cortometrajes 2025, tras evaluar 74 proyectos elegibles en Fondo Cine y 12 en cortometrajes, los cuales fueron seleccionados por jurados internacionales.En la categoría de producción de largometrajes de ficción, con 500,000 dólares cada uno, los galardonados fueron 'Cuerpo Cerrado', de María Isabel Burnes; 'Días patrios', de Arturo Montenegro, y 'De la Frontera hacia el Interior', de María García Spooner.Por su parte, en desarrollo de series de Fondo Cine, resultaron ganadores 'Club de Debutantes', de María Isabel Burnes; 'Nogonengo', de Carlos Mazuera, y 'El Istmo que Mueve el Mundo', de Martín Proaño. Cada uno se adjudicó $20,000. En desarrollo de proyecto, con $15,000 cada uno, fueron premiados 'Manos', de Marcela Heilbron; 'Yoqueta', de María Isabel Burnes, y 'Así suenan las cascadas', de Mónica Joana Mora. En documental de autor, con 100,000 dólares cada uno, ganaron 'Congo', de Miriam Pons; 'Ana Pascal', de Eldrid Sandoval, y 'Astronauta, una película no binaria', de Emmanuel Martínez Corró. En coproducción minoritaria documental, con $25,000, ganó 'TAN-SAHSA Vuelo 414', de José Rommel Tuñón.En cuanto a largometrajes, la ópera prima 'Hasta que lleguemos', de Mónica Gronchi recibió $300,000, mientras que en coproducción minoritaria de ficción, con $75,000, ganó 'Naufragio en Babel — José Guardia Davis. En apoyo a posproducción, con $25,000, resultaron premiadas 'Sabores de Resistencia Guna'– Tribal Roots — Lionel Yosue Ángel y la obra de ficción 'Te Puedo Escuchar', Alberto Serra.<span class="mln_uppercase_mln">En</span> el Concurso Nacional de Cortometrajes de ficción, con un premio de $7,000 cada uno, los ganadores fueron 'Verónico Faena', de Eleazar Melamed; 'Verera Atlas', de Daniel Morán; 'Playa 2002', de Edison Cortés; 'Tito y yo', de Alexa Casanova, y 'Verde', de Madeleine Acosta. En documental, con $5,000 cada uno, ganaron 'Rey en Altamar', de Sergio Morales Rivera; 'Memoria y Movimiento', de Joey Lalo Sayal, y 'Peluche', de Jiménez Concepción. Finalmente, en la categoría de animación, con un premio de $10,000, resultó ganador 'Moi y el Mar', Hernán Jafeth Sánchez.