Festival reúne a nuevos actores

El teatro se convertirá en el escenario donde nuevos talentos pondrán a prueba todo lo aprendido durante meses de formación actoral. Bajo el nombre 'Nada es lo que Parece', el Festival de Micro Teatro reunirá este 15 y 16 de mayo, a las 8:00 p.m., en MiTe-Atro Studio, ocho obras cortas cargadas de giros inesperados, interpretadas por estudiantes graduandos junto a actores profesionales.El director, actor y dramaturgo Daniel Márquez explicó que este proyecto surge luego del curso de actuación de verano para adultos, desarrollado entre enero y marzo de este año. Como parte de su trabajo de graduación, los participantes presentarán las micro obras: 'Antes que se Acabe el Aire', 'El Oscar Prestado', 'Ese Tal King', 'Está Grabado', 'La Teoría del Trapeador', 'Morir a Plazos', 'Peor que la Muerte' y 'Se Vende Aire'.'Buscamos que los estudiantes puedan aplicar lo aprendido en escena, vivir el proceso auténtico del teatro y descubrir lo que significa sostener un personaje ante espectadores reales', destacó el dramaturgo.