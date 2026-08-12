Feria de las Flores 2026: Imágenes de la fiesta que protege el legado silletero

La ciudad de Medellín vivió entre el 31 de julio y el 9 de agosto del 2026, una nueva edición de la Feria de las Flores, uno de los eventos culturales más importantes de Colombia.

Desde 1957, la Feria de las Flores ha salvaguardado el patrimonio inmaterial silletero y las tradiciones antioqueñas (Unesco) al tiempo que ha propiciado el encuentro social a través de una programación amplia, incluyente y variada que, año tras año, cautiva a turistas nacionales y extranjeros.

Colombia Belleza Pura seleccionó una serie de imágenes del sitio oficial de la @Alcaldía de Medellín y de @feriadelasflores.com, que resume la belleza de esta tradición de los antioqueños.