Fallece el escritor español Luis Goytisolo a los 91 años

El escritor español Luis Goytisolo, autor de una extensa obra literaria entre cuyos títulos sobresale la tetralogía Antagonía, y hermano del fallecido Juan Goytisolo, murió a los 91 años, informó la Real Academia Española (RAE), de la que era miembro.

“Luis Goytisolo falleció este domingo 12 de julio en la localidad de Vimbodí, Tarragona, a los 91 años”, indicó la RAE en un comunicado la noche del lunes.

Nacido en Barcelona en 1935, Goytisolo comenzó su carrera literaria con la novela “Las afueras” en 1958, a la que siguieron títulos como “Estela de fuego que se aleja” y “Estatua con palomas”, que le valieron diversos premios, entre ellos el Nacional de las Letras en España en 2013 y el Carlos Fuentes en México en 2018.

Miembro de la RAE desde 1994, Goytisolo publicó también ensayos y trabajó en documentales de televisión, así como colaboró en distintos periódicos, entre ellos El País.

El autor conformó con sus hermanos José Agustín y Juan, este último uno de los más celebrados escritores españoles de la posguerra, cuya obra le valió el Premio Cervantes 2014, “un trío de renovadores de la literatura española”, escribió este martes El País.

“Nunca he sido un bestseller, creo yo, pero yo escribo para mí mismo y para la gente a la que le gusta lo que yo escribo, que sé que existe, y esto en sí mismo ya es una satisfacción”, afirmó Luis Goytisolo en noviembre de 2013, tras ser galardonado con el Premio Nacional de las Letras, sobre sus textos cada vez más experimentales.

En sus obras se mezclan los elementos autobiográficos, la reflexión y las digresiones, con una atención especial a la forma y temas como la propia literatura, el erotismo y la Guerra Civil española (1936-1939), que marcan sus primeros recuerdos.