Fallece a los 70 años la cantante de jazz estadounidense Cassandra Wilson

La famosa cantante de jazz estadounidense Cassandra Wilson, ganadora del Grammy, murió el miércoles a los 70 años en su ciudad natal de Jackson, en Misisipi, anunció su agente de toda la vida en un comunicado.

“Cassandra Wilson falleció pacíficamente en su hogar, rodeada de su familia, sus amigos cercanos y su representante”, indicó Robert Torre en una declaración a los medios, en la que rindió homenaje a la memoria de una “artista de jazz legendaria”.

No se dio a conocer la causa del fallecimiento y su representante pidió que se respete la privacidad de la familia.

Cantautora y productora, Wilson era conocida en todo el mundo por su voz de contralto grave y expresiva.

La artista fue galardonada en dos ocasiones con premios Grammy a lo largo de una carrera de unos treinta años, durante la cual colaboró, entre otros, con Steve Coleman y Wynton Marsalis.

En 1997 recibió el Grammy a la mejor interpretación vocal de jazz por “New Moon Daughter”.

Doce años más tarde, se le otorgó el premio al mejor álbum por su disco “Loverly”.