Fallece a los 102 años la actriz ganadora del Oscar Eva Marie Saint

La actriz Eva Marie Saint, ganadora del Oscar y protagonista de clásicos de Hollywood como On the Waterfront (1954), North by Northwest (1959) y la comedia ambientada en Nantucket The Russians Are Coming the Russians Are Coming (1966), falleció los 102 años.

La muerte de la legendaria actriz fue por causas naturales en su casa de Los Ángeles, rodeada de familiares, informó su representante Jeff Sanderson a The Washington Post.

Saint, nacida en Newark en 1924, inició su carrera en televisión en directo a finales de los años cuarenta y se formó en el Actors Studio de Nueva York. Su debut cinematográfico con Elia Kazan le valió el Oscar a mejor actriz de reparto por su papel como Edie Doyle en On the Waterfront, junto a Marlon Brando.

Cinco años después interpretó a la espía Eve Kendall en el clásico de Alfred Hitchcock North by Northwest, consolidando su versatilidad. También trabajó en Éxodo con Paul Newman y All Fall Down con Warren Beatty.

A lo largo de su carrera obtuvo dos estrellas en el Paseo de la Fama y un Emmy en 1990. En 2006 regresó al cine como la madre adoptiva de Superman en Superman Returns. Fue la ganadora del Oscar de mayor edad aún con vida y una de las últimas figuras de la época dorada de Hollywood.