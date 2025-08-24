Exposición de obras ganadoras del Concurso Roberto Lewis estará disponible hasta el 5 de septiembre

Hasta el 5 de septiembre serán expuestas las obras que participaron en el Concurso Nacional de Artes Visuales, Roberto Lewis; entre ellas las tres obras ganadoras del certamen.

Shirley Johnston De León con su obra “Volver a MI”; Xenia Carles de Ameglio con su creación “Cuerpo de Luz” y Eloy Olivella Madrid con la fotografía “Leal”, los ganadores de la versión 45 del concurso, estuvieron compartiendo con el público en la sesión inaugural.

Existe una cuarta categoría, la de Arte Inclusivo que fue declarada desierta, ya que se presentó un único trabajo que no cumplió con las características solicitadas en las bases.

El jurado calificador justificó su decisión explicando que en las bases se determina que “las expresiones artísticas concebidas o adoptadas para garantizar la participación y apreciación de personas con discapacidad en el arte inclusivo debe promover la accesibilidad sensorial cognitiva y física mediante obras táctiles y adaptaciones que cada artista podrá presentar en el concurso”.

La inauguración de la exposición, fue propicia para reconocer a artistas que participaron en el Festival de Artes Visuales: Dalys Sánchez de Herrera, Roy Alberto Arcia y Adonay Rivera de Gracia.

La premiación oficial de los ganadores se realizará en el mes de octubre.