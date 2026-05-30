Estudios de Hollywood cambiaron perspectiva frente a la IA, dice el sindicato de actoresLos Ángeles, Estados Unidos

30/05/2026 - 08:03 Tres años después de las huelgas que paralizaron Hollywood, los estudios encararon una nueva negociación contractual con los actores con un tono más constructivo, en especial en temas como el avance de la inteligencia artificial (IA), dijo el representante de los artistas.

“Los estudios y las plataformas de streaming se sentaron a la mesa con una perspectiva diferente”, afirmó Duncan Crabtree-Ireland, director ejecutivo nacional del SAG-AFTRA, que, con más de 160.000 miembros del cine, la televisión y los videojuegos, es el sindicato más grande e influyente del sector a nivel mundial.

Aunque fue “muy intensa” la discusión del acuerdo, que entrará en vigor en julio si es aprobado por los miembros, el tono fue “mucho más colaborativo”, añadió el jefe negociador en entrevista con la AFP.

“Creo que las huelgas de 2023, aunque fueron muy difíciles para todos nosotros, ayudaron a recalibrar la relación entre los estudios y los sindicatos en general”, sostuvo.

Según Crabtree-Ireland, las empresas del sector “ahora comprenden mejor” por qué la regulación del uso de la IA “es una gran prioridad” para los miembros del sindicato, y están de acuerdo en garantizar la mayor carga de trabajo a las personas bajo el consenso de que “hay una cualidad única y especial en la creatividad y la interpretación humanas”.

- Sintéticos y réplicas digitales -

El avance de la IA es palpable en Hollywood, donde sus herramientas ganan espacio, y donde el tema comenzó a ser abordado en las reglas de premiaciones como los Óscar y los Globos de Oro.

Aunque los miembros del SAG-AFTRA se sienten “más seguros” que en 2023, cuando paralizaron la industria para garantizar protecciones laborales, “sigue habiendo una preocupación muy, muy fuerte con respecto a la IA”, principalmente por el avance de esta tecnología en los últimos tres años, comentó Crabtree-Ireland.

El jefe negociador del gremio mencionó a Tilly Norwood, el personaje de la productora británica Particle6 generada por IA, que provocó alboroto entre los actores de carne y hueso al debutar en un cortometraje en redes sociales en 2025.

El nuevo acuerdo laboral no cierra las puertas a la IA, pero establece nuevas protecciones frente al uso de personajes sintéticos y réplicas digitales.

Los sintéticos, como Norwood, son los personajes creados con IA “sin base en una persona real, sino en los datos con los que se ha entrenado ese sistema de IA”, explicó Crabtree-Ireland.

En la segunda categoría, la tecnología se utiliza “para replicar a un intérprete real, vivo o que haya vivido en el pasado”, añadió.

Es el caso de la versión generada por IA del fallecido actor Val Kilmer en la película “As Deep as the Grave”, cuyo tráiler fue lanzado este año.

Las réplicas digitales siempre requieren “un consentimiento informado y una compensación justa”, mientras que, con los sintéticos, al no reflejar a una persona específica, no hay a quien pedirle autorización o pagar, acotó Crabtree-Ireland.

El acuerdo establece que los sintéticos “se utilizarán solo en casos extremos o circunstancias inusuales en las que puedan aportar un valor adicional significativo a la producción”, aclaró.

Una disputa podría que resolverse con arbitraje, un proceso que “aunque no llega exactamente al nivel de una prohibición total, supone un desincentivo muy fuerte para el uso de sintéticos”.

Otra protección se logra en materia de doblaje, para evitar que la voz del intérprete principal de una cinta sea replicada en otros idiomas sin su consentimiento, algo que los profesionales del doblaje en otros países consideran una amenaza directa a su fuente de trabajo.