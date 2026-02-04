$!Estrenos en el cine

Ambientada en un futuro en el que los viajes en el tiempo son posibles, la historia narra la vida de Arco, un joven que, deseoso por viajar, escapa de su realidad. Pronto descubre que ha quedado varado en el 2075, en un mundo más peligroso que el suyo. Iris, una niña que lo ha visto caer desde el cielo, decide ayudarlo, emprendiendo una odisea para lograr que Arco regrese a casa. La cinta envuelve así una historia llena de esperanza acerca del futuro y las conexiones como forma de escape.Además, ha sido la gran ganadora en la edición 64° del Festival Internacional de Cine de Animación Annecy, llevándose el anhelado Cristal a Mejor Largometraje.Estrena en cines el 5 de febrero.