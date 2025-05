Estrenan en Canadá reality de desafíos filmado en Gamboa

La tercera temporada del reality “Get me out of here” (“Sácame de aquí”) fue filmada en Gamboa durante noviembre y diciembre del 2024 y hace poco fue estrenada en la cadena de televisión canadiense TVA, contó el productor Alberto Serra.

Serra, quien fundó la productora panameña Lucky 13 Films & Services, explicó que el show es de perfil familiar, donde los participantes, que son famosos, “tienen que sobrevivir por 12 días en la selva panameña, compitiendo por comida y donde el premio final del ganador es donado a una fundación”.

“Mi socia se llama Frysha Boilard y es la productora local de este proyecto. Este reality lo ven 2.2 millones de televidentes por show y hablan mucho de Panamá, esto ayuda al turismo”, dijo Serra.