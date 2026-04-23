Estrena show de Michael Jackson

El talentoso imitador panameño Allan Watson está listo para hacer historia este 25 y 26 de abril en la Ciudad de las Artes con su show “Jackson Legacy”.

Tras 17 años perfeccionando su interpretación, Watson aprovechará este estreno para presentar un espectáculo de casi dos horas que incluye las canciones más icónicas de Michael Jackson.

“Este primer show es una prueba de concepto para llevarlo de forma internacional, pero primero lo estreno aquí en mi Panamá”, confesó el artista, quien celebró su cumpleaños esta misma semana en medio de los ensayos finales.

El evento no solo promete música, sino una experiencia educativa de lujo con talleres de danza dictados por Lavelle Smith Jr., coreógrafo original de Michael Jackson y Beyoncé. Watson, quien ha dejado el cuerpo en el escenario sufriendo múltiples lesiones por la exigencia del baile, asegura que “todo esto es parte del trabajo que uno hace para rendir tributo a un personaje tan especial”.

Con la alineación perfecta entre el estreno de la “biopic” de Jackson y la visita de Smith Jr., el artista invita a todos a no perderse esta oportunidad única de ver su show.