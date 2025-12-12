España abre las puertas al regreso de los hijos y nietos de sus exiliados

Más de dos millones de personas han solicitado el pasaporte español acogiéndose a una ley de reparación hacia sus antepasados exiliados y que pretende permitirles desandar el camino de sus padres y abuelos, obligados a huir del país por razones "políticas o ideológicas".

Según el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), 2,3 millones de personas solicitaron la ciudadanía en virtud de la conocida como "ley de nietos", un millón de ellas solo en Argentina, el país donde se han registrado más demandas.

"También destacan Cuba, México, Venezuela y Brasil", explicó este organismo consultivo adscrito a la Secretaría de Estado de Migraciones, que prevé que la tramitación de todas estas solicitudes sea "larga", de "entre 3 y 4 años".

"Teniendo en cuenta que habitualmente se deniega un porcentaje muy pequeño [de demandas], de alrededor del uno o el dos por ciento, podemos encaminarnos a duplicar el volumen de la ciudadanía española en el exterior", dijo Violeta Alonso, presidenta del CGCEE, en una conferencia en Villaviciosa, Asturias, según citas recogidas por el diario La Nueva España.

Además de agrandar la diáspora española, España podría ver un salto en su población, actualmente de 49,1 millones de personas.

- "Saldar una deuda" -

La ley de Memoria Democrática impulsada por el Gobierno del socialista Pedro Sánchez, y aprobada en 2022, fue la que concedió el derecho a la nacionalidad a los hijos y nietos de españoles que la perdieron, o renunciaron a ella, al partir al exilio "por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual".

Las cifras varían según los historiadores, pero suelen estimarse en medio millón las personas que se fueron de España cuando la Guerra Civil estaba perdida para la República. El camino del exilio empezó muchas veces por Francia, pero acabó a menudo en Latinoamérica.

Pero esta ley, destinada según el gobierno a "saldar una deuda" con el pasado franquista de España y que incluye muchas otras medidas, no se dirige únicamente a los exiliados de la Guerra Civil y de la dictadura.

Así, el abuelo del antropólogo argentino Juan Pablo Ferreiro, que tiene 66 años, vive en Jujuy y ha solicitado la nacionalidad española, se fue a Argentina para no ser enrolado en las sangrientas guerras coloniales que España libró en Marruecos en el primer cuarto del siglo XX.

Su abuelo era de Ortigueira, un pueblo de Galicia. "Me considero un gallego de la diáspora", explica a la AFP.

"Quiero estar ligado a eso, tener una ligazón sobre todo con Galicia, pero también lo estoy haciendo para mis hijas, para que ellas tengan una herramienta más con la cual moverse", explicó, sobre los motivos de su solicitud.

Al margen de razones sentimentales, un pasaporte español abre las puertas de España y Europa, una salida en caso de grandes crisis como las que han enfrentado algunos países de Latinoamérica.

Según un índice que elabora la consultora Henley & Partners, el pasaporte español es el cuarto más ventajoso del mundo -empatado con otros 10-, ya que permite entrar sin visado en 187 países.

- Un proceso laborioso -

Los ministerios de Asuntos Exteriores y de Memoria Democrática no respondieron a las solicitudes de AFP para conocer las cifras definitivas de solicitudes de ciudadanía al cierre del plazo, el 22 de octubre.

Sin embargo, a principios de agosto, el ministro de Memoria Democrática, Ángel Torres, ya adelantó que 876.000 personas habían "solicitado la ciudadanía española en todo el mundo".

Ya entonces, cuando aún faltaban casi tres meses para el cierre del plazo, las filas eran largas ante los consulados españoles.

Corresponde ahora procesar más de dos millones de expedientes de nacionalidad, una tarea importante.

En la reunión que mantuvieron a principios de diciembre el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la presidenta del CGCEE, se abordó la necesidad de "nuevos consulados y [el] aumento de personal para dar respuesta a las necesidades de la Ley de Memoria Democrática".