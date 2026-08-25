Escritores, jóvenes y familias viven el inicio de la Feria Internacional del Libro

La Feria Internacional del Libro de Panamá abrió sus puertas este 25 de agosto con una amplia oferta para lectores de todas las edades, desde historias de ficción, suspenso y terror hasta poesía, manga, cómics y propuestas relacionadas con la actualidad.

En los diferentes espacios del Centro de Convenciones Atlapa se encuentran autores nacionales e internacionales, editoriales y actividades como cuentacuentos, que buscan acercar la literatura a nuevos públicos. Uno de los espacios dirigidos a los más pequeños es una “Bbteca”, que es una biblioteca de primera infancia, diseñada para bebés y niños menores de cinco años.

La educación también tiene presencia en esta edición, con universidades que ofrecen información sobre sus programas y oportunidades de becas para jóvenes interesados en continuar sus estudios. Además, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) presenta un espacio inmersivo que incluye un acuario, para conocer sobre la ciencia.

También, este año el Canal de Panamá es el invitado especial y cuenta con un stand ubicado dentro de Atlapa donde los visitantes pueden conocer más sobre la historia de la vía interoceánica y su importancia para el país.

Durante el primer día, la feria recibió a estudiantes de distintos centros educativos, entre ellos jóvenes provenientes de Colón, La Salle y el Instituto Bilingüe Internacional de Panamá. También fue notable la presencia de padres que acompañaron a sus hijos en el recorrido por los distintos espacios.

La Feria Internacional del Libro de Panamá estará abierta al público de 9:00 a.m. a 9:00 p.m., ofreciendo durante la jornada actividades literarias, culturales, educativas y de entretenimiento para toda la familia.

Con libros, actividades educativas, propuestas científicas y encuentros con escritores, este 2026 la feria busca acercar a la cultura literaria a niños, jóvenes y adultos.