Eros Ramazzotti está de vuelta con “Mi día preferido”

El cantautor italiano Eros Ramazzotti, está de vuelta en la escena musical con el estreno del sencillo “Mi día preferido” (Il mio giorno preferito), en sus versiones de italiano y español.

El tema bajo el sello Sony Music Italy y licencia de Eventim Live International fue compuesto por Eros Ramazzotti, Edoardo D’Erme, Tommaso Paradiso, CanovA, Antonio Cirigliano y producido por CanovA.

“Mi día preferido” es una canción pop de espíritu contemporáneo que confirma una vez más la capacidad de Eros para renovarse. Entre la soledad y el deseo de evasión, “Mi día preferido” es un renacimiento emocional que transforma lo ordinario en algo especial, hablando al corazón sin perder el contacto con el presente.

El lanzamiento está acompañado por un video dirigido por Giacomo Triglia, que presenta un mosaico de rostros, gestos y miradas que transmiten la música de Eros a través de un conjunto de emociones diversas, experimentadas mientras la melodía fluye en los audífonos.

Tal como fue anunciado hace unas semanas, Eros Ramazzotti puso en marcha un concurso mundial exclusivo, disponible a través de la "presave" de la canción, cuyo ganador tendrá la oportunidad de asistir a la World Tour Gala Première, que se realizará el 17 de octubre en el Ziggo Dome de Ámsterdam.

La respuesta del público ha sido extraordinaria: con más de 80 millones de discos vendidos y más de 5 mil millones de reproducciones en todo el mundo, demostrando que Eros Ramazzotti sigue sorprendiendo con la fuerza y la energía que lo han acompañado a lo largo de más de 40 años de éxitos internacionales.

La gira Una Historia Importante World Tour dará inicio en febrero de 2026 (producida y distribuida por Friends & Partners-Eventim y RadioRama), precedida por dos presentaciones exclusivas los días 17 y 18 de octubre de 2025 en el Ziggo Dome de Ámsterdam, en la única y especial World Tour Gala Première.

Este tour, dividido en cuatro etapas, recorrerá 30 países de Europa, Norteamérica, Canadá y Latinoamérica, e incluirá el esperado regreso de Eros Ramazzotti a los estadijios italianos.