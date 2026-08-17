$!Epstein-Barr, un virus común y silencioso

“El virus de Epstein-Barr puede estar en el organismo de una persona sin que esta siquiera sepa que estuvo infectada. Es uno de los virus humanos más extendidos y cerca de nueve de cada diez adultos tienen evidencia de una infección pasada”, explicó el epidemiólogo Israel Cedeño.

El especialista detalló que “el Epstein-Barr pertenece a la familia de los herpesvirus y se transmite principalmente a través de la saliva. La mayoría de las personas se infecta durante la infancia y no presenta síntomas o desarrolla un cuadro leve. Sin embargo, cuando la primera infección ocurre durante la adolescencia o la adultez joven, aumenta la posibilidad de desarrollar mononucleosis infecciosa”.

Cedeño señaló que la mayoría de los pacientes mejora entre dos y cuatro semanas, aunque el cansancio puede prolongarse durante varias semanas e incluso meses en algunos casos.

El epidemiologo Cedeño, afirmó que “por la epidemiología mundial del virus, el VEB circula ampliamente en Panamá, mientras que los casos de mononucleosis representan solamente una fracción de las infecciones”.

Mientras, el infectólogo Silvio Vega explicó que una de las particularidades del Epstein-Barr es que muchas personas nunca llegan a saber que estuvieron infectadas. “Un porcentaje alto de pacientes que se infectan con Epstein-Barr virus no producen la enfermedad”, explicó Vega, quien también indicó que pueden presentar una inflamación leve de los ganglios, sin llegar a desarrollar la mononucleosis infecciosa.

El especialista también explicó que algunas personas pueden experimentar cansancio, debilidad o dificultad para concentrarse después de superar la infección.

Vega explicó que “al transmitirse principalmente mediante la saliva, una de las principales recomendaciones es evitar compartir objetos que puedan estar contaminados con saliva y reducir el contacto cercano cuando una persona presenta síntomas”.

Además, el infectólogo recomendó que quienes tengan dolor de garganta y ganglios inflamados utilicen mascarilla para disminuir la posibilidad de transmitir el virus mediante gotas y microgotas de saliva.