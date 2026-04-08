Emberá Purú Biakirú y la magia del turismo ancestral

Ubicada en el corazón del Parque Nacional Chagres, la comunidad de Emberá Purú Biakirú es un destino para quienes buscan una experiencia cultural.

El guía local Joseph Delgado, de @eco_chagres, explicó que los turistas llegan atraídos por la autenticidad del lugar. “Buscan una experiencia real, conectarse con la naturaleza y conocer la cultura Emberá de cerca. También valoran la tranquilidad y aprender sobre nuestras tradiciones”, detalló.

El orientador también explicó que el recorrido inicia con el traslado en lancha por el río, seguido de una bienvenida al llegar a la comunidad. Posteriormente, una explicación sobre la cultura Emberá, se presentan danzas, un espacio para la compra de artesanías y se finaliza con la gastronomía local. Añadió que el tour puede incluir visitas a cascadas cercanas.

Sobre los costos, el guía detalló que los paquetes están entre $70 y $100 por persona, incluyendo transporte, entrada, guía y alimentación.

Por su parte, Iván Ruiz, quien es líder de la comunidad, subrayó que “nuestra cultura se estaba perdiendo, pero gracias al trabajo que realizamos aquí, estamos fortaleciendo nuestras vestimentas, el idioma y la artesanía”.

Ruiz destacó que el turismo no solo representa una actividad económica, sino también una oportunidad para rescatar y preservar la identidad cultural Emberá, asegurando su transmisión a las futuras generaciones.