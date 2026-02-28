Embajada de Estados Unidos realiza una nueva edición de Wheels for Hope

La ciudad se llena de cromo y estilo con la cuarta edición anual de Wheels for Hope, el evento cultural gratuito de la Embajada de Estados Unidos en Panamá que celebra la época dorada del automovilismo norteamericano.

Solo por hoy, los entusiastas de los motores podrán disfrutar de una exhibición única de autos icónicos que funcionan como un puente de historia y cultura entre ambas naciones. Si quieres ver estas joyas mecánicas de cerca, la exhibición estará abierta al público únicamente hasta las 6:00 p.m., en la terminal de buses de Ciudad del Saber, en la ciudad de Panamá.

Pero este evento es mucho más que motores brillantes; es un espacio donde la solidaridad es la verdadera protagonista. La jornada reúne el corazón de organizaciones como Dona Vida, Olimpiadas Especiales Panamá, los Scouts y el Club de Leones, quienes junto a diversos emprendedores locales, crean un ambiente familiar lleno de propósito. Es la oportunidad perfecta para apoyar causas sociales mientras te tomas una foto con un clásico de colección que parece salido de una película de Hollywood.

La buena noticia para los fanáticos del interior es que el “brillo” no se detendrá en la capital. Los organizadores ya adelantaron que el éxito de esta iniciativa ha sido tal que prevén llevar el rugir de Wheels for Hope a la provincia de Colón a mediados de este año.