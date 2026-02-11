Elena Rose promete una noche de emociones

La talentosa cantautora Elena Rose se prepara para cautivar al público panameño el próximo 16 de abril en el Teatro Anayansi, confirmó la empresa productora Showpro.

Manifestaron que este esperado concierto promete ser una experiencia cargada de emoción y conexión, donde la artista desplegará todo su carisma para ofrecer una velada diseñada para cantar, sentir y vibrar al ritmo de sus composiciones más íntimas.

Reconocida por su voz privilegiada y su pluma magistral, Elena interpretará sus éxitos más icónicos como “Bayamón”, “Caracas en el 2000” y “Me lo merezco”. Además, la expectativa crece ante la posibilidad de revivir en directo grandes colaboraciones, especialmente su exitoso junte con el panameño Boza en el tema “Orión”, una pieza que ha resonado con fuerza en las listas de popularidad y que el público local espera con ansias.

Los organizadores del show anunciaron que las entradas estarán a la venta a partir de hoy, 11 de febrero, a las 10:00 a.m., a través de la plataforma de Ticketplus.