El XI Concurso Internacional de Canción de Autor Sabina por aquí ya tiene a sus cinco finalistas

El XI Concurso Internacional de Canción de Autor Sabina por aquí, cuya final se celebrará en Úbeda (Jaén) el 14 de septiembre, ya tiene a sus finalistas. Celestino Esquerré (República Dominicana); Demián Pinto (México); Francisco Adrián Maldonado (Uruguay); MAPA, dúo formado por formado por el malagueño Pablo Ramírez y la jiennense María Luisa Rodríguez; y el almeriense Víctor Guirado son los cinco finalistas de esta edición.

En esta ocasión se ha batido récord de participación con 73 propuestas de diez países distintos y en la que también se ha batido el récord de participación de aspirantes procedentes de otros países siendo éstos más de la mitad, concretamente el 53 por ciento, tal y como ha indicado a Europa Press la presidenta del colectivo Peor para el Sol, organizador de este evento.

Los premios a los que aspirarán los finalistas serán tres: uno otorgado por el jurado profesional y, otro, por el público asistente a la final dotados cada uno de ellos con 1.000 euros donados por Joaquín Sabina, y la grabación de una maqueta en su estudio privado, además de un trofeo de cerámica realizado por Alfarería Tito.

El premio a la mejor letra finalista, Premio Abarcas-Miguel Hernández estará dotado con 300 euros, unas abarcas de esparto personalizadas realizadas por el Taller Ubedíes Artesanía de los hermanos Blanco y un lote de libros hernandianos valorados en unos 200 euros.

Este premio es posible gracias a la colaboración de la Fundación Legado Literario Miguel Hernández, cuyos fines de divulgación de la vida y obra de Miguel Hernández se materializarán también en estas Jornadas mediante su vinculación directa a la creación poética y musical que tiene lugar en toda la programación de las Jornadas Sabina por aquí y en el Concurso de Canción de autor en particular.

Además, el premio Abarcas está estrechamente vinculado con Miguel Hernández, pues el llamado “poeta pastor” utilizó a menudo este calzado.

Por otro lado, las XII Jornadas Sabina por aquí se celebrarán en Úbeda entre el 29 de agosto y el 14 de septiembre. Será una quincena cargada de cultura en forma de conciertos, tertulias poéticas, exposiciones, talleres y el concurso internacional de canción de autor.

En el ámbito de la palabra y la poesía se han programado tres tertulias bajo el título ‘Versos para verse’, cuya dirección y coordinación correrá a cargo del profesor, escritor y gestor cultural Javier García Rodríguez, participando los poetas Amalia Bautista en conversación con Luis Escavy, Adriana Bañares y Sr. Alien y María Fernández Abril y Rodrigo Olay.

En cuanto exposiciones, se contará con la obra del artista ubetense Luis García Villacañas. Por último, en el apartado musical, las jornadas arrancarán con el concierto de ganadores de la pasada edición del Concurso de Canción de Autor, DLUE y Flaco Rodríguez, que estarán presentando sus discos grabados en el estudio privado de Joaquín Sabina como parte de su premio, acompañados del argentino Rafa Doorish, finalista de la segunda edición.

Le seguirá el tradicional concierto benéfico de la Agrupación Musical Ubetense a favor de Unrwa, cuyo objetivo principal es proporcionar ayuda humanitaria y servicios esenciales a los refugiados palestinos en Oriente Medio.

Los siguientes fines de semana tomarán el micrófono las cantautoras Tulsa, Karmento, Vega y Eva Sola, además de Ede, que estará cerrando las Jornadas en la final del Concurso Internacional de Canción de Autor como artista invitada.