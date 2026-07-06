Cultura

“El talento joven se debe cuidar y guiar”, Corredera

“El talento joven se debe cuidar y guiar”, Corredera
“El talento joven se debe cuidar y guiar”, Corredera
ML | Cantando en el teatro.
“El talento joven se debe cuidar y guiar”, Corredera
“El talento joven se debe cuidar y guiar”, Corredera
“El talento joven se debe cuidar y guiar”, Corredera
Maribel Salomón
06 de julio de 2026

El cantante y tenor panameño Manuel Corredera aseguró que, además de compartir su experiencia en talleres y audiciones en TalenPro, busca motivar a las nuevas generaciones a perseverar en la música.

Desde hace 10 años, Corredera está en TalenPro brindando talleres, audiciones y orientación artística.

El intérprete explicó que en los talleres y audiciones ha podido conocer de cerca a jóvenes con un gran potencial. “Cuando los escucho cantar, lo hacen con un sentimiento y una pasión impresionantes. Muchos no han estudiado música, pero el talento está en ellos y lo hacen con mucho amor porque saben que tienen un propósito”, comentó.

Corredera señaló que “es importante ayudar a quienes tienen talento. No solo colaborando con música o arte, sino también con una amistad o un mensaje positivo. Hay que hacerles entender que este mundo del espectáculo no es fácil, pero sí se puede lograr. Cuando nos apoyamos unos a otros podemos alcanzar ese objetivo”.

Como consejo recordó que “esta no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Todo requiere trabajo, disciplina, dedicación y amor por lo que uno hace”.

En cuanto a su carrera, el artista adelantó que prepara nuevas canciones para lanzar este año.

Pide rescatar las letras con contenido

ml | Manuel Corredera consideró que “que la música local ha evolucionado mucho en sonido, producción y alcance, pero con el tiempo, en muchos casos, ha perdido la esencia de las buenas letras. Hoy se prioriza más lo comercial y lo viral que el contenido, por lo que se extrañan canciones con mensajes que perduren y conecten de verdad con el público”, dijo.

Crónica
de vida

Manuel Corredera es padre de dos niñas. Su carrera musical inició en el 2009, saltando a la fama nacional en 2010 con el lanzamiento de su álbum.

Ha participado en musicales de Navidad, en Maestra Vida y conciertos como ¡Qué Viva! El Bolero.

Tiene álbumes exitosos como Canción de dos, Sobreviví, y llegó abrir el concierto de Luis Miguel.

Sigue participando en eventos y conciertos como el Festival Musicalion y el Verano Canal.

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