Entre formaciones rocosas y una zona muy boscosa se encuentra el Salto de Chayo que se mantiene como uno de los atractivos naturales de El Nancito, en el distrito de Remedios, provincia de Chiriquí.

Este rincón natural destaca por su cascada de aproximadamente cinco metros de altura, rodeada de grandes bloques de piedra con formas rectangulares que le dan una apariencia particular de caída.

Fernando Sánchez, fundador de los tours @capirita, destacó que es un destino que vale la pena conocer por su belleza natural y la experiencia de aventura que ofrece. Sin embargo, advirtió que la caminata puede resultar exigente debido a las condiciones del terreno y las pendientes que se deben recorrer, especialmente durante el regreso.

Para llegar, contó que la ruta atraviesa potreros privados y zonas boscosas, en un trayecto que puede tomar entre 25 y 45 minutos de ida, dependiendo del ritmo de cada persona.

El orientador recomendó llevar suficiente agua, utilizar calzado adecuado y contar con la compañía de un guía que conozca la zona, ya que no hay senderos turísticos formalmente señalizados.

Además, el guía turístico agregó que es importante llevar ropa cómoda, ligera y de secado rápido, así como protección solar para realizar la caminata en mejores condiciones. Recomendó utilizar botas de montaña o calzado con buen agarre, debido a que el recorrido incluye potreros, pendientes de tierra y rocas que pueden volverse resbaladizas cerca de la cascada.

Aconsejó llevar entre un litro o dos de agua por persona y algunas meriendas, ya que el lugar no cuenta con establecimientos para comprar alimentos o bebidas.

Sánchez también resaltó que este tipo de destinos permite conocer rincones poco explorados de Chiriquí y disfrutar de espacios donde predomina el contacto directo con la naturaleza. Agregó que El Salto de Chayo es una buena alternativa para quienes buscan salir de la rutina, compartir una experiencia diferente y descubrir los atractivos que ofrece el interior del país.

El guía de viaje detalló que el Salto de Chayo cuenta con una caída de agua que se distingue por sus formaciones de roca volcánica, cuyos bloques rectangulares le dan una apariencia particular y que en su base se forma una poza natural que permite a los visitantes refrescarse y disfrutar del entorno.