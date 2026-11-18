<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Para llegar a la cascada debe dirigirse a la comunidad de El Nancito, en el distrito de Remedios, tomando como referencia la estación Texaco Criollo Guabalá. La caminata comienza en las inmediaciones del cementerio de Nancito y toma entre 15 y 30 minutos, atravesando varios potreros privados hasta llegar al atractivo natural. El recorrido puede presentar cierta dificultad debido a que no cuenta con senderos oficiales bien señalizados, por lo que se recomienda usar rutas de referencia. La entrada a la cascada es gratis.