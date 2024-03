“El romanticismo nunca va a pasar de moda”, Omar Alfanno

El maestro Omar Alfanno compone todos los días. Lleva, como el mismo dice, un “sacerdocio” con la música que puede ser productivo o no, pero nunca inconstante.

“Me levanto temprano, agarro el piano o la guitarra y dejo que el ritmo fluya. Salen canciones, a veces no, pero ese ejercicio lo hago desde hace como 50 años”, narra el autor de “A puro dolor” y ganador del preciado Grammy Latino.

Lejos del retiro, sigue trabajando temas para Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuel y otros intérpretes que, como él, se han consagrado en la industria musical.

No obstante, cuenta, a sus 67 años ha bajado el ritmo. “Con un camino hecho, lo estoy agarrando con más calma. Ya el pelo se me cayó completamente jajaja cada pelito era una canción, así que podrán imaginarse cuántas son. En este momento de mi vida estoy feliz porque todos los días el Señor me levanta con nuevos bríos y, a pesar de que uno se ve caído y siente dudas en el corazón, Él nos levanta... Todavía hay mucho Omar Alfanno para rato y canciones, si Dios lo permite”.

Escena nacional

El panorama musical en Panamá, a juicio del cantautor, pinta muy bien, y en gran parte gracias a las redes sociales. “Antes tenías que tener una gran compañía de disco para que la gente te viera y ahora no. Desde un celular, si eres bueno, puedes volverte lo que llaman viral. Entonces, el escenario está muy bien”.

En medio de lo que cataloga como “el ciclo del reguetón”, está tranquilo, no se dice intimidado por el arrollador auge de este género, ni el pop.

Alfanno asegura que: “Cuando los muchachos oyen música no le ponen atención a lo que nosotros sí, que eran las letras con esas metáforas y poesías incrustadas en las estrofas. Pero siempre voy a decir ¿a qué mujer no le gusta que le abran la puerta, que le lleven una flor y le digan lo hermosa que es?, o sea, el romanticismo nunca va a pasar de moda, eso va a volver”.

Sus proyectos

El maestro adelanta que estará detrás del lanzamiento de un nuevo talento, originario de Medellín, Colombia. “Lo presentaremos en un novedoso concepto de música y por eso lo estamos preparando; hace un año estamos en eso”.

Agrega que las colaboraciones también están en su agenda de este 2024.