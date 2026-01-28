$!El Pozo Azul, atractivo natural entre cafetales

La cascada Pozo Azul está ubicada en la comunidad de La Vieja, en el corregimiento de Chiguirí Arriba, en pleno centro de la provincia de Coclé. Se trata de un entorno natural que se distingue por estar rodeado de lirios blancos, extensos cultivos de café y árboles como laureles y teca.

Para Narciso Delgado, aventurero y guía turístico, el turismo en esta área representa un motor clave para el desarrollo local. “No es un secreto que el turismo es un poderoso recurso en el motor económico. Sin duda, en este tipo de turismo participan guías locales, la gastronomía, el transporte y el hospedaje”, señaló.

Delgado también destacó la importancia de invertir en promoción a nivel nacional e involucrar a los dueños de fincas en el desarrollo de proyectos turísticos sostenibles. “La idea no es solo cobrar acceso, sino ofrecer experiencias. Coclé tiene mucho para ofrecer, solo falta explorarlo y explotarlo”, afirmó.

Desde la visión de la promoción turística, Jorge Fonseca, quien es emprendedor y promotor turístico de @coclelotienetodo, destacó que el turismo ha cobrado una nueva dimensión en la provincia. “Antes no se le daba la importancia que merece, pero hoy es fundamental que más personas vean el mensaje y entiendan por qué invertir y creer en Coclé. No es solo un lugar para visitar, aquí hay muchas cosas y la gente también puede venir a vivir”, expresó.

Para llegar a la cascada, debe primero ir hasta la comunidad de Pozo Azul. Una vez ahí, pasa por una escuela que lleva el mismo nombre y un mini super. Ahí debe girar a la derecha por la calle de tierra y piedra y manejar hasta que se encuentren con un cercado de ciclón y un letrero que dice “propiedad privada”, donde se deben dejar los autos.

También, para lograr el ingreso al sendero hay personas del lugar que cobran un aporte de B/.1.00, el cual cuenta con escaleras de concreto.