$!El plátano, estrella de la cocina panameña

En la gastronomía panameña, el plátano se está consolidando como un ingrediente clave que ha trascendido su papel tradicional para convertirse en protagonista de propuestas culinarias más innovadoras a nivel nacional e internacional.

El chef Gabriel Grimaldo destacó que el plátano es uno de los ingredientes más importantes de la gastronomía tropical, debido a su presencia histórica en la alimentación de la región. Explicó que su uso en Panamá se remonta a épocas antiguas, influenciado por culturas del área intertropical, lo que ha permitido que se mantenga vigente en la cocina local.

También, Grimaldo enfatizó que cada región ha desarrollado su propia forma de prepararlo, siendo las tajadas una de las más representativas. “En Panamá estas suelen acompañar platos con arroz, menestras y proteínas, mientras que en el interior del país el plátano forma parte de tradiciones como las moliendas de caña, donde se cocina con miel, convirtiéndose en un manjar típico”, expresó.

Además, el reconocido docente y cocinero explicó que en la cocina actual el plátano ha evolucionado gracias a la incorporación de nuevas técnicas culinarias, lo que ha permitido diversificar sus presentaciones. El chef contó que dentro de sus propuestas ha trabajado un puré de plátano con leche de coco y especias, así como croquetas de plátano maduro con coco y marañón, una preparación que presentó en el Campeonato Mundial de Tapas en España, logrando posicionarse entre las mejores.

Por su parte, la chef, coach y escritora Ariadna Oldfield señaló que el plátano ha pasado de ser un acompañamiento a un elemento central en la cocina contemporánea. Destacó que ahora se utiliza en todas sus etapas de maduración, lo que permite jugar con sabores que van desde lo salado hasta lo dulce.

“Dentro de mis propuestas he desarrollado platos como canastas de plátano rellenas de mariscos en salsa de coco, croquetas de plátano verde con pulpo o bacalao y reinterpretaciones de recetas tradicionales con un enfoque más gourmet”, resaltó Oldfield.