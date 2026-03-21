El nuevo álbum de BTS vende 3,98 millones de copias en su primer día

El nuevo álbum de BTS, “ARIRANG”, vendió 3,98 millones de copias en su primer día, informó este sábado su sello discográfico Big Hit Music, al citar cifras de Hanteo Chart, el servicio local de seguimiento del mercado discofráfico.

El álbum salió a la venta el viernes, un día antes del gran concierto de regreso que BTS ofrecerá este sábado en el centro de Seúl tras una pausa de casi cuatro años y al que se espera que asistan unas 260.000 personas.

Comenzando con “Body to Body” y terminando con “Into the Sun”, “ARIRANG”, compuesto por 14 temas, toma su nombre de una canción popular sobre la nostalgia y la separación que a menudo se considera el himno nacional no oficial de Corea del Sur.

Fue presentado como un reflejo de la identidad coreana de esta banda masculina en proceso de maduración, que vuelve a la tarima luego de que sus siete miembros cumplieran el servicio militar obligatorio.

Se espera que BTS interprete en su concierto en la capital surcoreana estas nuevas canciones, que, según reportes de los medios, el grupo pasó un tiempo grabando en Los Ángeles.

Este nuevo álbum “parece una carta de amor a su país natal”, había destacado Jeff Benjamin, columnista de k-pop de Billboard.

En el apogeo de su fama antes de su receso, BTS se encontraba entre los artistas más populares de Spotify, codeándose con figuras como Taylor Swift y Justin Bieber.