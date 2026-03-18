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El mítico Sherlock

Han transcurrido 139 años desde la creación del detective Sherlock Holmes, por Artur Conan Doyle, su influencia sigue

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PRIME VIDEO | Dónal Finn (James Moriarty) Y Hero Fiennes-Tiffin (Sherlock Holmes).
El mítico Sherlock
NETFLIX | Henry Cavil (Sherlock Holmes), Millie Bobby Brown (Enola Holmes ) y Sam Claflin (Mycroft).
Redacción
18 de marzo de 2026
Young Sherlock

Sigue a un joven Sherlock Holmes de 19 años antes de convertirse en el legendario detective. La serie explora sus primeros casos, sus errores y cómo desarrolla su método deductivo, mientras se ve envuelto en conspiraciones y misterios que pondrán a prueba su mente.

Además, presenta una narrativa en la que conoce a su rival James Moriarty durante su juventud. Asimismo, se desarrolla a profundidad sus lazos familiares con personajes de las novelas como Mycroft Holmes e integra personales originales

. Cuenta con una temporada con 8 episodios, estrenada en Amazon Prime este mes de marzo. Dirigida por Guy Ritchie.

Enola Holmes

Enola Holmes es una película de misterio y aventuras basada en la serie literaria The Enola Holmes Mysteries, compuesta por seis libros y escrita por Nancy Springer, que reinterpreta el universo de Sherlock Holmes desde la perspectiva de una hermana menor.

Su éxito dio origen a una secuela estrenada en 2022, y se espera que este año Netflix lance una nueva película pronto. A diferencia de otras adaptaciones, Henry Cavill presenta a un Sherlock emocionalmente más accesible.

Los personajes John Watson, el inspector Lestrade y James Moriarty, creados por Arthur Conan Doyle, también intervienen en las aventuras de la joven detective. La película fue dirigida por Harry Bradbeer.

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