El Guayabal, escape natural en Veraguas

La cascada El Guayabal, ubicada en el distrito de Cañazas, provincia de Veraguas, se ha convertido en uno de los destinos naturales más atractivos para quienes buscan aventura, contacto con la naturaleza y espacios de tranquilidad. Este paraje se encuentra camino hacia la comunidad de Palo Verde y se distingue por sus aguas cristalinas, formaciones rocosas y un entorno montañoso que realza su belleza natural.

Según explicó Alan Ameth Arauz, de Will Trail Adventure, la cascada presenta un nivel de dificultad moderado, lo que la hace accesible para visitantes con condición física básica. El tiempo de recorrido, desde el área principal hasta la cascada, oscila entre 10 y 15 minutos, dependiendo del ritmo de caminata. Su nombre proviene de la abundancia de árboles de guayaba en la zona, lo que aporta un ambiente fresco y natural, ideal para quienes desean desconectarse del ruido urbano. Arauz destacó, además, la importancia de mantener el área limpia y no dejar desechos durante la visita.

Por su parte, Angelo Solanilla, de Pacific Adventure, resaltó que El Guayabal es un lugar que conserva gran parte de su belleza natural gracias al esfuerzo de las comunidades, así como de visitantes nacionales y extranjeros que promueven el cuidado del entorno. Indicó que la cascada puede visitarse durante todo el año, aunque la temporada de enero a junio ofrece condiciones ideales para disfrutar del paisaje y del camino, rodeado de montañas y senderos naturales.

En este sitio se pueden realizar actividades como senderismo, baños en la cascada y exploración del área, tomando en cuenta que algunas zonas del pozo pueden ser profundas.