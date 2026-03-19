El festival francés Cinelatino rinde homenaje a México

Cinelatino empieza este viernes en Toulouse, en el sur de Francia, en una edición con México como invitado especial que incluirá un homenaje a la veterana productora Bertha Navarro, conocida por su papel en los inicios de la carrera de Guillermo del Toro.

El certamen, que se celebra desde hace casi cuatro décadas y es uno de los más importantes de cine latinoamericano en Europa, aprovecha que este año es el bicentenario de las relaciones bilaterales entre Francia y México para poner el foco en este país, cuya producción cinematográfica es un peso pesado en la región.

Hasta el 29 de marzo, estarán programadas algo más de un centenar de películas, una cifra inferior a las 130 del año pasado, debido a las dificultades económicas, según la organización

Este presupuesto más limitado obliga a una actividad “más ajustada”, dice a AFP Marion Gautreau, presidenta del consejo de administración de la muestra.

“Vamos a intentar, aun así, hacer un festival de gran calidad en cuanto a programación y, además, seguir siendo un festival extremadamente acogedor, que es su sello de identidad”, afirma.

- “Estéticas innovadoras” -

Once filmes compiten por el Flechazo, el máximo galardón, entre ellos “Moscas”, de Fernando Eimbcke, sobre una mujer solitaria que se ve obligada a alquilar una habitación a un padre y su hijo, una película que fue recompensada en la Berlinale.

Entre los otros largometrajes en liza figuran “Hiedra”, de la ecuatoriana Ana Cristina Barragán, galardonada en la Mostra de Venecia, o las cintas “Hijo mayor” de la argentina de origen surcoreano Cecilia Kang y “La hija cóndor” del boliviano Álvaro Olmos Torrico, ambas sobre dos chicas que reflexionan sobre sus raíces.

En el apartado de los documentales, compiten seis obras, entre ellas “Mailin”, de la argentina María Silvia Esteve, que cuenta la historia de una mujer que fue abusada por un sacerdote cuando era niña.

Fuera de competición, abrirá el festival “Chicas tristes”, de la mexicana Fernanda Tovar, miembro del Colectivo Colmena, que también estará en los focos del certamen de Toulouse.

Este grupo de jóvenes cineastas, fundado en 2015, propone “estéticas bastante innovadoras y se interesa por problemáticas sociales e identitarias, que conectan más con la juventud o los jóvenes adultos”, explica Gautreau.

- Pionera -

La veterana productora Bertha Navarro, figura clave del cine mexicano y una de las impulsoras de la carrera del reconocido Guillermo del Toro, será la invitada de honor de esta edición.

“Estamos muy contentos de poder rendir homenaje tanto a una mujer que lleva décadas trabajando, desde una época en la que sin duda era algo más difícil para las mujeres trabajar en la industria cinematográfica, como también a alguien que no trabaja como actriz, sino en la producción cinematográfica”, asegura Gautreau.

Otro gran nombre del cine latinoamericano estará presente en Toulouse: la directora argentina Lucrecia Martel y su documental “Nuestra tierra”, sobre el asesinato de un líder indígena.

“Nuestro festival tiene la ambición de mostrar la creación cinematográfica, pero también de preguntarse sobre lo que está ocurriendo en América Latina”, dice la responsable sobre la profusión de temáticas relacionadas con la actualidad.

En su opinión, por ejemplo, pronto llegarán a las pantallas historias sobre lo que está ocurriendo con el segundo mandato en Estados Unidos de Donald Trump, y las películas abordarán “las cuestiones migratorias [...] y la injerencia estadounidense en los países latinoamericanos, que vuelve a ocupar un lugar central”.

“El cine sigue siendo una forma privilegiada de tomar la palabra, dar testimonio, criticar, denunciar o proponer frente a lo que sucede en cada uno de esos países”, insiste.