El festival Crossroads fusiona música, educación y cultura

El festival contará con seis escenarios con bandas en vivo, música electrónica experimental e internacional, jazz, calipso, combos nacionales y música urbana

ML | El cantante puertorriqueño Residente, artista internacional invitado al Festival Panama Crossroads.
Yalena Ortiz
15 de enero de 2026

Los preparativos para la cuarta edición del Festival Panama Crossroads están en su recta final. El evento se desarrollará del 29 al 31 de enero en la ciudad de Panamá, con una lista que incluye artistas de la talla de Residente, Orishas y Señor Loop, un programa educativo gratuito y un espacio gastronómico de alto nivel.

Lloyd Keene, fundador del evento, anunció la integración de la banda panameña Loujay al grupo de artistas ya conocido. “Es una banda panameña que tiene buena proyección y música, y van a estar tocando el viernes”, dijo.

En la cartelera también se encuentran los hermanos Keene, Némula, Entre Nos, Louie Vega, Mano Le Tough, Awen, entre otros.

Otras novedades para este año son una aplicación que les permitirá a los asistentes conectarse en vivo, ver los horarios de los cinco escenarios en simultáneo y organizarse.

“Va a haber un mapa 3D en vivo de lo que pasa en el festival. Este año se ha incluido que se pueda pedir la comida de los locales en el festival antes de llegar o recibir la comida en un lugar preestablecido”, explicó Keene.

Para este evento se activará “Tribu Crossroads”, un chat de WhatsApp con moderador para las personas que no tienen con quién ir al festival y quieran armar un grupo.

En el espacio gastronómico se tiene contemplado un show en vivo con seis chefs invitados.

“Es uno de los shows más bonitos que tiene el festival. Se ha hecho una curaduría que pretende revisar los orígenes de la gastronomía panameña, que es única”, explicó Keene.

Las personas podrán degustar platos de la comida china, afrocaribeña, colonial hispana y colonial francesa, con un show en vivo el viernes (4:00 p.m.) y sábado (6:00 p.m.).

Programa Educativo

Dentro del festival se estarán dictando 16 talleres educativos y gratuitos. Harneet Singh, director del programa educativo, explicó que este año se incluyeron tres días de actividades que empezarán a las 9:45 a.m. y culminarán a las 4:00 p.m., en la Manzana de Santa Ana.

“Este año tenemos alianza con tres festivales, que nos permite incluir una charla de cine con el Festival Internacional de Cine Hayah Panamá, un taller con ponentes del Panama Jazz Festival y otro con artistas del Panama Fashion Week”, manifestó Singh.

“Desde el primer año, tenemos la visión de convertirnos en esa representación de lo que es Panamá, la más bonita. Este año se abrió la oportunidad de colaborar con la Alcaldía de Panamá, para que en una década puedan asistir más de 40 mil personas”.

“Tenemos colaboraciones especiales y una actividad para cada persona. Inclusive, tendremos conversatorios para comprender todo lo que necesitas para lanzar un emprendimiento de comida, sin tener un local físico”.

“Me emociona este tipo de eventos porque es un cruce de culturas, es ver la gastronomía de una manera divertida. Seis que vamos a estar contando lo que es Panamá a través de nuestra mirada y nuestra historia, costumbres y sabores”.

El festival organizó dos concursos, uno para Dj jóvenes y otro para productores nacionales e internacionales.
