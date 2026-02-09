El expríncipe Andrés pudo haber transmitido información confidencial a Epstein

El expríncipe Andrés pudo haber transmitido al delincuente sexual Jeffrey Epstein información potencialmente confidencial cuando era representante especial de Reino Unido para el Comercio Internacional, según correos electrónicos difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En un correo electrónico del 30 de noviembre de 2010, al que pudo acceder la AFP, Andrew Mountbatten-Windsor, entonces duque de York y en cuya dirección de email aparece como "The Duke", envió al financiero estadounidense informes relativos a visitas a Vietnam, Hong Kong, Shenzhen (China) y Singapur.

El entonces príncipe envió los informes al financiero estadounidense cinco minutos después de haberlos recibido de su asistente de la época.

Mountbatten-Windsor fue desposeído en octubre de todos sus títulos reales por su hermano mayor, el rey Carlos III, tras nuevas revelaciones sobre su amistad con Epstein.

En otro correo electrónico de octubre de 2010, citado por la BBC, el expríncipe Andrés también envió detalles al delincuente sexual sobre sus próximos viajes a esos mismos destinos.

El hermano del rey fue representante especial de Reino Unido para el Comercio Internacional entre 2001 y 2011, antes de dimitir debido a críticas sobre sus gastos y su manera de desempeñar el cargo.

El expríncipe fue acusado de agresiones sexuales por Virginia Giuffre, principal testigo de cargo del caso Epstein, cuando la mujer era menor de edad.

Andrew Mountbatten-Windsor siempre ha negado dichas acusaciones de Virginia Giuffre, que se suicidó en Australia, según su familia, el 25 de abril de 2025, cuando tenía 41 años.

Nuevas fotos sin fecha, a finales de enero, en las que el expríncipe aparece con otra mujer, en el marco de los archivos Epstein, han vuelto a alimentar las sospechas.

En las instantáneas se ve al expríncipe arrodillado e inclinado sobre una joven cuyo rostro ha sido censurado.

Por otra parte, también han salido a la luz correos electrónicos en los que se invitaba a Epstein al Palacio de Buckingham para hablar en "privado".

Andrew Mountbatten-Windsor no ha hecho ninguna declaración recientemente.

El Palacio de Buckingham confirmó que el expríncipe dejó el pasado lunes su lujosa residencia en el complejo real de Windsor para mudarse a una propiedad privada del rey en Norfolk (este de Inglaterra).