El diseñador georgiano Demna debuta con Gucci en la Semana de la Moda de Milán

El diseñador georgiano de estilo iconoclasta Demna debutó con Gucci en la Semana de la Moda de Milán este martes con una película donde presentó una colección mixta a través de varios personajes de la típica familia italiana.

Demna, de 44 años, tomó las riendas de la casa de moda en julio tras haber estado 10 años en Balenciaga, otra marca del grupo Kering, con el objetivo de reimpulsar las ventas en declive de Gucci.

Demna explicó que es demasiado pronto para presentar un desfile completo este año pero, en cambio, propuso una serie de “looks” en la película “The Tiger”, dirigida por Spike Jonze y Halina Reijn y con la participación de Demi Moore y Edward Norton, entre otras estrellas.

El filme con el que Demna presentó la colección mixta “La familia” es una sátira de estereotipos con personajes como la diva, el ‘influencer’, el narcisista o el “hijo de papá”.

En la colección abundan los vestidos de fiesta, los abrigos de piel sintética que ponen en relieve los muslos, los chalecos transparentes y las minifaldas, los accesorios clásicos y más de un guiño al reinado de Tom Ford en la marca.

“Para mí, todos esos arquetipos representan el gentío Gucci, los futuros clientes de Gucci, donde todo el mundo podrá encontrar en la colección algo que le corresponda”, declaró Demna a la revista WWD en una entrevista publicada el lunes.

La colección estará a la venta en diez tiendas de todo el mundo del 25 de septiembre al 12 de octubre.

En Balenciaga, Demna contribuyó a que las ventas se dispararan y copó portadas con sus diseños, a menudo provocadores.

El creador, que huyó de la región georgiana de Abjasia de niño, a causa de la guerra, se dio a conocer rápidamente con su bolsa “Ikea” a 2.000 dólares: una versión fabricada en cuero del modelo original, que cuesta 99 centavos.

Luego presentó una bolsa de basura por 1.800 dólares, en un desfile en marzo de 2022 dedicado a los refugiados ucranianos.