Cultura

El Día de los Mártires contado en una película

La cinta “Sucedió en enero” ha sido reconocida por el Fondo Cine de Panamá e Ibermedia, y ha participado en laboratorios y mercados internacionales

ML | Inspirada en la obra de teatro homónima de Mireya Hernández.
ML | Grabación del filme.
Maribel Salomón
19 de diciembre de 2025

La película panameña ‘Sucedió en enero’, dirigida por el cineasta panameño Luis Romero, muestra una propuesta cinematográfica ambiciosa que fusiona teatro, cine y documental para reflexionar sobre la identidad nacional y los acontecimientos que se dieron el 9 de enero de 1964 desde una mirada contemporánea y profundamente humana.

Romero detalló que ‘Sucedió en enero’ acompaña a siete personajes, cada uno con su propio proceso, y se mueve entre distintos planos narrativos. Además, explicó que la historia dialoga con una obra de teatro ambientada en una casa de inquilinato en El Chorrillo, meses antes del 9 de enero y una película actual sobre un director de teatro que llega a Panamá y convoca a un casting abierto, donde convergen distintas clases sociales, generaciones y visiones del país.

La artista panameña Isabel Burgos resaltó el reto actoral de una película con múltiples capas narrativas, destacando como los actores interpretan sus dos personajes, lo que a ella le ha parecido muy divertido y exigente.

El actor panameño Luis Gotti, quien interpreta a Rafael, destacó que el proyecto se ha llevado de manera colectiva con gran entusiasmo y con una conexión que llena la memoria histórica.

Desde el elenco internacional, la actriz colombiana Indhira Serrano subrayó que uno de los ejes más poderosos del filme es la búsqueda de la identidad. “Este personaje emprende un viaje para recuperar quién es, y ese es un camino que muchas personas en Latinoamérica hemos tenido que recorrer”, expresó.

Por su parte, el actor español Luis Tosar, quien ha sido ganador de múltiples Premios Goya, elogió la perseverancia de Romero y el proceso creativo del rodaje. “Admiro mucho la paciencia y la resistencia de Luis para sacar adelante este proyecto durante tantos años”, enfatizó.

“Es una película actual, con personas ensayando hoy una obra que nos obliga a mirarnos”, afirmó el director Romero.

Para nosotros, como actores nacionales, estas oportunidades son valiosas porque hacer cine en Panamá sigue siendo un reto que aún se mantiene en constante evolución por los cineastas e instituciones.

Se muestra como es una lucha de sacrificio y dignidad del pueblo. Creo que ningún panameño que vea esta película puede ser indiferente a lo que ocurrió y a lo que hemos vivido como país durante décadas.

Estamos descubriendo la película día a día y ese factor sorpresa es una de las cosas más bellas del cine, además la experiencia de rodar en Panamá y el trabajo del equipo técnico y artístico ha sido muy calmada.

Reconstruir la identidad también implica responsabilidad con la historia y con las nuevas generaciones. El papel del cine es ser una herramienta para contar historias que no siempre aparecen en los relatos oficiales.

¿Cuándo será el estreno?

ml | El filme “Sucedió en enero” terminará de grabar sus últimas escenas en el 2026 y próximamente llegará a las salas de cines nacionales e internacionales el 27 de enero de 2027. Algunos actores son: el dominicano Jalsen Santana, Juan Guardia, Luis García, Michelle Alpizar y otros.

