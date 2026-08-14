$!El Desván convierte compras en ayuda

El Desván ADS se prepara para una jornada especial este sábado, 15 de agosto, con una venta de ropa y accesorios de segunda mano con 70% de descuento, donde cada compra tendrá un propósito social: apoyar los programas y comedores que desarrolla la Asociación Damas Salesianas en comunidades en riesgo social.

La actividad se realizará de 11:00 a.m. a 6:00 p.m., en El Desván de ADS, ubicado en Calle 70 Este, en San Francisco y reunirá una amplia variedad de prendas y accesorios preloved, muchos de ellos provenientes de donaciones y boutiques.

Alba Caballero de García, integrante de la Asociación Damas Salesianas, explicó que El Desván se ha convertido en la principal actividad de recaudación de fondos de la organización, especialmente luego de la pandemia, cuando el número de integrantes de la asociación se redujo considerablemente.

Quienes visiten el establecimiento podrán encontrar vestidos, jeans, suéteres, ropa para clima frío, sacos, pantalones de vestir, blazers, zapatos, carteras y bisutería, entre otros artículos. También habrá piezas de marcas reconocidas y prendas únicas, debido a que muchas son donaciones provenientes de boutiques y clientes que decidieron darles una segunda oportunidad.

El asesor de moda Roberto Bonner, quien apoya a las Damas Salesianas desde el año pasado, destacó que adquirir ropa preloved también contribuye a reducir el impacto ambiental de la industria de la moda al extender la vida útil de las prendas.

“Además del beneficio ambiental, el objetivo principal de la jornada es social porque los recursos obtenidos de las ventas ayudan a sostener los comedores y programas de atención”, expresó Bonner.

Las personas interesadas en donar ropa y accesorios también pueden comunicarse previamente con la asociación a través de su cuenta de Instagram @el.desvan.ads para o al 6612-2269 para coordinar la entrega, ya que no permanecen todos los días en el local.