Cultura

El Desván convierte compras en ayuda

Buscan demostrar que darle una segunda oportunidad a una prenda es una forma de apoyar a quienes lo necesitan

El Desván convierte compras en ayuda
IA | Una mujer observa las prendas de vestir que están exhibidas con descuento dentro de una tienda.
El Desván convierte compras en ayuda
El Desván convierte compras en ayuda
ML | Las Damas Salesianas.
El Desván convierte compras en ayuda
Maribel Salomón
14 de agosto de 2026

El Desván ADS se prepara para una jornada especial este sábado, 15 de agosto, con una venta de ropa y accesorios de segunda mano con 70% de descuento, donde cada compra tendrá un propósito social: apoyar los programas y comedores que desarrolla la Asociación Damas Salesianas en comunidades en riesgo social.

La actividad se realizará de 11:00 a.m. a 6:00 p.m., en El Desván de ADS, ubicado en Calle 70 Este, en San Francisco y reunirá una amplia variedad de prendas y accesorios preloved, muchos de ellos provenientes de donaciones y boutiques.

Alba Caballero de García, integrante de la Asociación Damas Salesianas, explicó que El Desván se ha convertido en la principal actividad de recaudación de fondos de la organización, especialmente luego de la pandemia, cuando el número de integrantes de la asociación se redujo considerablemente.

Quienes visiten el establecimiento podrán encontrar vestidos, jeans, suéteres, ropa para clima frío, sacos, pantalones de vestir, blazers, zapatos, carteras y bisutería, entre otros artículos. También habrá piezas de marcas reconocidas y prendas únicas, debido a que muchas son donaciones provenientes de boutiques y clientes que decidieron darles una segunda oportunidad.

El asesor de moda Roberto Bonner, quien apoya a las Damas Salesianas desde el año pasado, destacó que adquirir ropa preloved también contribuye a reducir el impacto ambiental de la industria de la moda al extender la vida útil de las prendas.

“Además del beneficio ambiental, el objetivo principal de la jornada es social porque los recursos obtenidos de las ventas ayudan a sostener los comedores y programas de atención”, expresó Bonner.

Las personas interesadas en donar ropa y accesorios también pueden comunicarse previamente con la asociación a través de su cuenta de Instagram @el.desvan.ads para o al 6612-2269 para coordinar la entrega, ya que no permanecen todos los días en el local.

$!El Desván convierte compras en ayuda
ONG de mujeres católicas

ml | El Desván de la Asociación Damas Salesianas nació hace 25 años como una iniciativa para recaudar fondos y apoyar la labor social de la organización. Sus primeras ventas se realizaban cuatro o cinco veces al año en el gimnasio del Instituto Técnico Don Bosco, con ropa y artículos donados por amigos y colaboradores. Caballero explicó que durante años las Damas Salesianas llegaron a reunir entre 50 y 100 integrantes.

“Hay ropa de calidad y bonita que tienen segundas oportunidades y van a encontrar hasta piezas únicas”, dijo Bonner.
Tags:
Venta
|
ropa de segunda mano
|
Asociación Damas Salesianas
|
El Desván ADS
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR