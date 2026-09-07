El cine mundial busca organizarse frente a la IA y la crisis de las salas

Figuras destacadas de la industria audiovisual mundial se comprometieron el lunes a defender el cine frente a las amenazas planteadas por la inteligencia artificial generativa y los teléfonos inteligentes, durante una inédita cumbre internacional celebrada en Francia.

El primer “Foro Lumière”, que reunió a unos 220 participantes de 65 países en la localidad de Saint-Paul-de-Vence, en el sur de Francia, concluyó con una serie de iniciativas a favor del cine, que sufre de una caída de la asistencia a las salas desde la pandemia del covid (-40% en cinco años en todo el mundo).

“Estamos aquí para comprender lo que está ocurriendo y aportar una respuesta colectiva”, afirmó el presidente francés, Emmanuel Macron, al inaugurar el encuentro.

“Si no logramos responder eficazmente a estos cambios, nos enfrentaremos sin duda alguna a una crisis”, señaló su homólogo surcoreano, Lee Jae Myung, cuyo país copatrocinó el evento.

La cumbre reunió a responsables de grandes estudios de Hollywood, plataformas de streaming, cadenas de televisión, productores, distribuidores y representantes de la industria cultural de varios continentes, en un intento por encontrar puntos de consenso para apoyar al sector.

La irrupción de la inteligencia artificial generativa ocupó un lugar central en los debates.

Macron advirtió contra el riesgo de que esta tecnología termine “sustituyendo a los creadores”, mientras que Lee llamó a “abrir una era en la que la IA se desarrolle de forma más responsable”.

Los organizadores defendieron la necesidad de un nuevo marco de cooperación internacional para el cine, inspirado en los mecanismos multilaterales utilizados en ámbitos como el cambio climático.

Entre las iniciativas anunciadas figura la creación de Iris, una organización de apoyo al cine independiente respaldada por cineastas como los hermanos Dardenne, Jafar Panahi, Pedro Almodóvar y Sofia Coppola, que contará con un presupuesto inicial de 30 millones de euros (unos 35 millones de dólares).

Sin embargo, las principales compañías de inteligencia artificial estuvieron ausentes de la cumbre.

Tampoco participó YouTube, que rechazó la invitación de los organizadores y cuya actividad es criticada por parte de la industria audiovisual, que acusa a la plataforma de competir directamente con la creación cinematográfica sin contribuir a su financiación.

El encuentro contó con el apoyo de personalidades como George Clooney y Martin Scorsese, quien calificó el foro como “el debate global que todos necesitamos”.