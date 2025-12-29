El cantautor español Luis Salido experimentó un gran período de crecimiento en 2025

El emergente cantautor español Luis Salido, experimentó este año que termina, un período decisivo de crecimiento en su carrera, con trabajo constante y afirmación artística.

Lejos de la improvisación, el artista ha vivido estos meses completamente volcado en la creación musical, sentando las bases de un proyecto que marcará su próximo paso profesional.

Durante este año vieron la luz los dos primeros singles del EP que publicará en 2026, adelantos como “Mis Llamadas”, que reflejan una etapa de madurez creativa y que han servido como carta de presentación de un trabajo en el que Salido continúa inmerso.

La música ha sido el eje central de su día a día, con un proceso creativo intenso y sostenido que apunta a un lanzamiento cuidadosamente construido.

Paralelamente, 2025 también ha estado marcado por una notable presencia en medios de comunicación, que han acompañado y amplificado su crecimiento.

El cantautor ha expresado públicamente su agradecimiento a los espacios que le han abierto las puertas, permitiéndole conectar con nuevas audiencias y reforzar el vínculo con quienes ya seguían su trayectoria.

Entre los hitos más destacados del año para el artista, están el haber sonado en la radio de Puerto Rico con su tema “Mis Llamadas”; el segmento que le dedicó el popular magazín televisivo de la Cadena Univisión “Primer Impacto” con una entrevista directamente desde Madrid, donde reside y su actuación en directo en el programa “Despierta América”, una experiencia que el propio artista ha definido como inimaginable tiempo atrás y que simboliza el alcance que ha ido adquiriendo su proyecto musical.

Vale la pena mencionar que para su participación en Despierta América, el cantautor logró la colaboración de la icónica marca de guitarras Gibson, sello distintivo de calidad y para Luis Salido otro sueño hecho realidad ya que desde niño posee una guitarra azul Gibson de construcción especial.

A estos logros se suma su viaje a Las Vegas con motivo de los Latin Grammy, donde aprovechó para filmar el videoclip del tema que lleva por nombre “Las Vegas” y que lanzará en enero del 2026.

“El viaje a esa ciudad fue una experiencia intensa y enriquecedora que estuvo cargada de música, encuentros y la gestación de nuevos proyectos profesionales”, expresó Luis Salido.

Con la mirada puesta en el futuro, el 2026 se perfila como un año clave para Luis Salido. La publicación de su EP y la continuidad de los proyectos nacidos en los últimos meses anticipan una etapa marcada por la música, las oportunidades y la expansión de su carrera. El artista afronta este nuevo ciclo con entusiasmo y gratitud, consciente del camino recorrido y del respaldo de su público.