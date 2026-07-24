El Ballet Nacional y los artistas de Ecuador cerrarán el Bicentenario

Con una serie de actos protocolares, culturales y académicos, Panamá culminará este fin de semana la agenda conmemorativa por el Bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826.

El viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación y presidente de la Sociedad Bolivariana de Panamá, Carlos Guevara Mann, recordó que el Libertador Simón Bolívar convocó el Congreso Anfictiónico desde Perú el 7 de diciembre de 1824, con el propósito de unir a las naciones latinoamericanas en torno a la solidaridad y el multilateralismo.

Explicó que, para este año las actividades siguen este 24 de julio con un Te Deum, a las 8:00 a.m., en la Catedral Metropolitana, seguido de un acto protocolar en la Plaza Bolívar y una sesión solemne de la Sociedad Bolivariana de Panamá en el Salón Bolívar.

Además, la jornada concluirá con una función especial en el Teatro Nacional, donde el Ballet Nacional de Panamá compartirá escenario con los artistas de la Compañía Nacional de Danza del Ecuador y como parte del cierre de la conmemoración, del 24 al 25 de julio también se desarrollará la Cumbre Continental de Sociedades Bolivarianas, que reunirá a representantes de distintos países para fortalecer el diálogo y la cooperación regional.

Guevara Mann destacó que la conmemoración del bicentenario ha convertido nuevamente a Panamá en un punto de encuentro para el intercambio de ideas sobre la integración latinoamericana, dos siglos después del histórico congreso convocado por Simón Bolívar.