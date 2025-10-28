El arte se tomó Albrook Mall

ML | El talento joven de artistas panameños se hizo sentir con los ganadores: Moab Ayarza, Víctor Álvarez, Kerly Pita & Johnny Martínez, Blanca Brandaris & Joseph Rojas; que participaron en el concurso de murales de Albrook Mall que se realiza anualmente.

Su obra inspirada en la naturaleza y la identidad Guna Yala, cautivó por su representación de los bosques panameños, la armonía y la vida que los habita. “Hoy vivo un momento que guardaré para siempre. Ganar este concurso representa no solo un reconocimiento a mi trabajo, sino también a mis raíces y a mi comunidad”, expresó Moab Ayarza.

Nadyi Duque, representante de Albrook Mall, destacó que este concurso formó parte de una alianza con la Cámara Nacional de Turismo. “El tema era la fauna panameña y participaron 84 artistas, solo 15 fueron seleccionados. Tuvieron diez días para entregar sus obras, y sus murales estarán exhibidos por más de tres meses (en el centro comercial)”, explicó.