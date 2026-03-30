El 11 de abril estrena Paraíso Tropical: el documental sobre el atentado contra el vuelo de Alas Chiricanas

El Comité Conciencia Viva anunció que, en el marco del 14º Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF Panamá), estrenará el documental Paraíso Tropical, en el Teatro Nacional el sábado 11 de abril a las 8:30 p.m.

Detallaron que el documental, dirigido por Abner Benaim, aborda el atentado terrorista perpetrado el 19 de julio de 1994 en contra del vuelo 901 de Alas Chiricanas, proponiendo al espectador una reflexión profunda y necesaria sobre sus implicaciones, así como sobre la memoria y las preguntas que aún persisten en nuestra sociedad.

Sinopsis: A través de una meticulosa combinación de periodismo de investigación y testimonios personales, Paraíso Tropical indaga en las preguntas aún sin respuesta que rodean la tragedia, y examina cómo las ondas expansivas de la violencia continúan moldeando la vida de los sobrevivientes, las familias y toda una comunidad, décadas después.

El documental contará con futuras funciones para quienes no puedan asistir a este estreno, anunciaron. Los boletos de entrada están disponibles en el siguiente link: https://iffpanama.ong/paraiso-tropical/