Ejercicios y terapias, claves para lograr tratar la ciática

La ciática es una de las dolencias más comunes relacionadas con la espalda baja y afecta a personas de distintas edades.

La fisioterapeuta y neuropediatra Luisa Inés Noriega explicó que muchas molestias se originan por trabajar largas horas en posturas incorrectas o cargar peso.

Desde su experiencia como fisioterapeuta, Noriega detalló que en el país hay varias opciones de tratamientos para aliviar el dolor agudo entre ellos: analgésicos, inyectables epidurales de esteroides (solo si el dolor es intenso) y también realizar terapias de calor y frío.

Por otro lado, un estudio realizado por la Caja de Seguro Social detalló las complicaciones. El médico general Mauro Berguido, de la Policlínica Don Alejandro de la Guardia, explicó que esta dolencia puede originarse por crecimiento óseo excesivo, artrosis lumbar, enfermedad degenerativa discal, protrusiones discales o anomalías del músculo piriforme.

Mientras, el fisioterapeuta Carlos Moncada recalcó que “las prácticas terapéuticas como las sentadillas, los ejercicios en cama, aportan a la disminución del dolor y fortalecer los músculos con ejercicio como caminar o nadar”.