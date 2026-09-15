Ejecutivo avala prórroga de 25 años al contrato entre el Estado y la Fundación Ciudad del Saber

El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N.° 113-26, mediante la cual emite concepto favorable a la Adenda N.° 1 que prorroga la vigencia del contrato entre el Estado y la Fundación Ciudad del Saber por 25 años adicionales, contados retroactivamente desde el 13 de febrero de 2023 (fecha en que venció el período establecido en el Decreto Ley N.° 6 de 10 de febrero de 1998) hasta el 12 de febrero de 2048.

La disposición oficial señala que, en consideración al interés público que reviste la continuidad del proyecto, resulta necesario suscribir la adenda y mantener su régimen especial, dado que el término contractual original de 25 años se encuentra vencido, detalla el comunicado de presidencia de la República.

El documento autoriza además al ministro de la Presidencia a presentar ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley relativo a esta adenda, el cual extiende la cláusula que establece un régimen especial de exoneraciones fiscales a favor de la Fundación. El beneficio contempla la exención del pago de impuestos nacionales, contribuciones, tasas, derechos y gravámenes, incluidos el impuesto de importación, el ITBMS y el impuesto de inmuebles; respecto a los bienes, equipos, materiales y actividades requeridos para el cumplimiento de los fines del proyecto.

Para su validez, la adenda requiere la aprobación del Órgano Legislativo y el refrendo de la Contraloría General de la República. La resolución añade que la extensión de los incentivos tributarios se interpreta en armonía con los principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y eficiencia del gasto público, conforme a la política fiscal del Estado.

Previo a esta aprobación, el 6 de octubre de 2025, el ministro de la Presidencia indicó que, al haber sido suscrito el contrato entre dicha entidad y la Fundación, corresponde a ese ministerio reconocer y aplicar la prórroga de los beneficios fiscales.