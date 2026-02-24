Educación patrimonial y proyectos

Cultura

El Caño consolida un modelo integral que combina investigación científica, educación y participación ciudadana

MiCultura | Dentro de los objetos están dos orejeras de piedra con fundas.
MiCultura | Hallaron dos pectorales de oro.
MiCultura | Brazaletes de oro enterrados en la Tumba 3.
MiCultura | Cerámicas de jarras de estilo Conte.
ML | Parte del área de El Caño en la provincia de Coclé.
ML | Hectáreas de El Caño.
Maribel Salomón
24 de febrero de 2026

Más allá de las excavaciones, el trabajo que se desarrolla en El Caño abarca conservación especializada, programas educativos y un plan de vinculación comunitaria que busca proteger y proyectar el patrimonio arqueológico de la región.

La fundación cuenta con especialistas en conservación que atienden tanto los lugares de extracción como el laboratorio. La conservación in situ se enfoca en la estabilización de las piezas, su levantamiento cuidadoso, micro excavación y pequeñas reparaciones que garanticen que el artefacto mantenga la unidad tal como fue hallado.

En laboratorio, los trabajos se centran en reforzar esa estabilización y avanzar en procesos de reconstrucción, procurando dejar en evidencia qué partes son originales y cuáles han sido intervenidas.

En el ámbito educativo, la fundación impulsa talleres, seminarios y escuelas de campo dirigidas a estudiantes de arqueología y conservación.

El programa “Los Mensajeros del Pasado” se desarrolla en dos fases. La primera consiste en visitas al parque, donde los estudiantes participan en talleres de excavación; mientras que la segunda, actualmente en desarrollo, utiliza herramientas de e-learning para que los alumnos sigan las investigaciones desde sus escuelas, interactúen con arqueólogos y elaboren informes.

La arqueóloga Julia Mayo, quien lidera los trabajos en el sitio, señaló que el equipo inició un proyecto de prospección con tecnología LiDAR en el valle del río Grande, incluyendo zonas cercanas a Sitio Conte y Cerrezuela. El objetivo es localizar antiguas ciudades, caminos y estructuras vinculadas a los grupos enterrados en las necrópolis para reconstruir el paisaje político y económico de esta sociedad prehispánica.

¿Qué es El Caño y cómo funciona?

ml | El Caño es un importante parque y yacimiento arqueológico que destaca por ser una antigua necrópolis y centro ceremonial prehispánico (700-1000 d.C.) donde se han encontrado tumbas de élite con ricos ajuares de oro, cerámica y restos humanos sacrificados.

El equipo de investigación del museo interviene desde el año 2008 en el área de la necrópolis reservada al entierro de personas de alto estatus. Además, se mantienen operando durante la estación seca porque es cuando se dan las condiciones ambientales óptimas para poder hacerlo.

El sitio funciona como un centro de investigación, educación y turismo cultural, ofreciendo una visión profunda de la vida, muerte y rituales de los cacicazgos locales.

¿Dónde queda El Caño y qué se encuentra?

ml | El Museo Parque Arqueológico El Caño se ubica en el distrito de Natá, en la provincia de Coclé. Se encuentra aproximadamente a 2 horas de la ciudad de Panamá, tomando la carretera Panamericana hacia Penonomé. Es un sitio prehispánico de gran valor histórico que cuenta con un centro de visitantes y museo, abierto de martes a domingo, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Es un sitio arqueológico de importancia precolombina que ocupa una superficie de al menos 5 hectáreas (50,000 metros cuadrados). El sitio destaca por sus tumbas, incluyendo una calzada de piedra de 400 metros de largo.

Se encuentra todo material o estructura enterrado en yacimientos arqueológicos que han pasado por procesos tafonómicos tanto antrópicos como naturales que los deterioran y transforman su aspecto original. La gran mayoría de las piezas extraídas necesitan de una atención especial desde el mismo momento de su descubrimiento.

Entre los materiales destacan ornamentos metálicos pectorales, orejeras y brazaletes, así como cerámicas finamente elaboradas, algunas con iconografía asociada a la tradición artística local.
