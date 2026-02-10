Dream Theater trae su gira “Parasomnia” el 14 de abril

Los gigantes de la música progresiva y ganadores del Grammy, Dream Theater, aterrizarán por primera vez en Panamá el próximo 14 de abril en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa. Esta parada histórica forma parte de su gira latinoamericana “An Evening With Dream Theater”, una cita imperdible que conmemora sus 40 años de trayectoria y el reciente éxito de su álbum Parasomnia.

Lo más emocionante de este encuentro es la reunión de su formación icónica: James LaBrie (voz), John Petrucci (guitarra), John Myung (bajo), Jordan Rudess (teclados) y el esperado regreso de Mike Portnoy en la batería. Estos “cinco viejos amigos entran en una nueva era audaz impulsada por algunas de las músicas más centradas, formidables y apasionadas de su carrera”, demostrando que tras cuatro décadas se mantienen como los grandes referentes absolutos del género.

La velada promete más de tres horas de puro virtuosismo musical, donde los artistas interpretarán su último disco completo, Parasomnia, junto al legendario A Change of Seasons de 1995 y otros clásicos favoritos de los fans. En cada presentación de esta temporada, de la gira “An Evening With Dream Theater”, será una celebración que aprovecha “los recuerdos del pasado y la promesa del futuro para aprovechar al máximo el presente”.