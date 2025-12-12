Dr. Rojas Pardini trascendió las fronteras con su técnica

Este viernes, 12 de diciembre, a las 11:00 a.m., se realizarán las honras fúnebres del Dr. Pablo Rojas Pardini en la Iglesia San Francisco de la Caleta.

El país despide a un profesional de la salud con una destacada trayectoria, reconocido no solo por su práctica médica y científica, sino por ser un promotor incansable de la innovación en Panamá.

Su legado en el campo de la ortodoncia ha sido reconocido tanto a nivel nacional como internacional. De acuerdo con la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), Rojas Pardini mantuvo una destacada trayectoria como profesional de la salud y como promotor de la innovación en Panamá.

“El Dr. Rojas Pardini participó en diversas ediciones del Premio Nacional a la Innovación Empresarial, contribuyendo con propuestas innovadoras y de alto impacto para el país.

En el año 2010, la Clínica Rojas Pardini obtuvo el primer lugar de dicho premio con la técnica ‘Wirethreading’, que consiste en el ordenamiento, configuración y dislocación de los brackets en el lado labial para los dientes en buena o mejor posición y del lado opuesto o lingual para los dientes en mala posición en la técnica convencional.

Con un solo alambre tejido interdentalmente por debajo del punto de contacto, este ejerce una fuerza continua y perpendicular a la resistencia del diente a mover exactamente donde se necesita el espacio o el interproximal”, explicaron de Senacyt.