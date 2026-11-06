“Dorindín” lleva la cumbia y el atravesado al mundo

El acordeonista Rodrigo Alberto Rodríguez Cedeño, conocido como “Dorindín”, contó que su amor por la música típica nació de sus raíces familiares, en un entorno donde el tamborito, la saloma y las tradiciones campesinas formaban parte de su vida.

Recordó que desde pequeño sentía interés por el acordeón y que, entre los 14 y 15 años, consiguió su primer instrumento con el apoyo de sus padres y el impulso de su abuela.

Rodríguez explicó que la agrupación “Los Compadres”, surgió de una parranda entre amigos y que luego se convirtió en un proyecto musical para amenizar cumpleaños, matrimonios, bautizos y otras celebraciones. Detalló que su propuesta se basa en ofrecer calidad, alegría, precios accesibles y una experiencia especial.

Sobre el presente de la música típica, Rodríguez resaltó el talento de las nuevas generaciones y la aparición de jóvenes acordeonistas y cantantes que demuestran sus capacidades. No obstante, enfatizó que la evolución del género debe ir de la mano con la preservación de sus raíces y ritmos tradicionales.

A su juicio, es posible incorporar mejoras y nuevas propuestas musicales, pero sin cambiar la esencia que ha permitido posicionar la música panameña.

También, “Dorindin” destacó la importancia de reconocer el sacrificio de los grandes exponentes que abrieron camino para las nuevas generaciones.

A los jóvenes que desean abrirse camino en la música, les aconsejó mantener sus sueños, trabajar con disciplina y aprender a levantarse ante las dificultades. “Es un camino difícil que conlleva mucho sacrificio, estrés y ansiedad, pero cuando llegan los resultados no hay nada más satisfactorio que sentirse apreciado y querido por el público”, manifestó.

En cuanto a la propuesta de Los Compadres, señaló que se caracteriza por un estilo alegre y dinámico, con interpretaciones que buscan poner a bailar al público sin apartarse de los patrones de la música típica.

Culminó diciendo que “recibir los aplausos y el cariño de los asistentes es una de las mayores satisfacciones que le deja cada presentación”.