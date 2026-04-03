Documental sobre el trabajo de los reporteros de la AFP en Gaza gana el premio del festival Figra

El documental “Inside Gaza”, que retrata el trabajo de los periodistas de la AFP durante la guerra en ese territorio palestino, ganó la noche del viernes en Francia el Gran Premio de 33° Festival Internacional de Reportajes de Actualidad y Documentales Sociales (Figra).

El filme de 76 minutos, dirigido por Hélène Lam Trong, sigue el día a día de cuatro reporteros y colaboradores de la Agence France-Presse que dan testimonio de la extrema dificultad de ejercer su profesión en una zona de conflicto, al que el resto de la prensa internacional ya no tiene acceso.

El largometraje francobelga, coproducido por Arte France, la radiotelevisión RTBF de Bélgica y la filial de contenidos a medida de la AFP FACTSTORY, también fue galardonado con el Premio del Público.

El Premio Especial del Jurado fue otorgado a “Fragments de guerre”, de Solène Chalvon-Fioriti, un documental centrado en los testimonios de mujeres en el corazón de la guerra, desde Gaza hasta Cisjordania.

Un total de 57 películas competían en la sección oficial de este festival, que finaliza este sábado en Douai, en el norte de Francia.