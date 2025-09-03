Directora que conmocionó Venecia con película sobre Gaza dice que quiere dar “voz” a las víctimas

La directora de la película “The Voice of Hind Rajab”, Kaouther Ben Hania, que ha conmocionado la Mostra de Venecia con una película sobre Gaza, aseguró el miércoles que quiere dar “una voz y un rostro” a las víctimas palestinas.

“Estamos viendo que, en todo el mundo, los medios presentan a los muertos en Gaza como daños colaterales. Me parece muy deshumanizante, por eso el cine, el arte y todas las formas de expresión son tan importantes para dar una voz y un rostro a estas personas”, afirmó en una rueda de prensa la cineasta francotunecina.

La cinta “The Voice of Hind Rajab” se basa en la historia real de una niña palestina de cinco años, asesinada por disparos de las fuerzas israelíes mientras intentaba huir de Ciudad de Gaza.

La película recrea las largas horas vividas el 29 de enero de 2024, cuando los trabajadores de un centro de emergencias de Ramala, en Cisjordania, trataron de salvar a la pequeña, refugiada en un auto junto a seis familiares.

Con el consentimiento de su madre, en la película se usaron las grabaciones reales de la llamada en la que Hind Rajab pedía auxilio.

La película, presentada en selección oficial, forma parte de la lista de 21 filmes que compiten este año por el León de Oro, que atribuirá el 6 de septiembre un jurado encabezado por el estadounidense Alexander Payne.

“Esta película era muy importante para mí, porque cuando escuché por primera vez la voz de Hind Rajab, me pareció que era algo más que su voz. Era la voz de Gaza pidiendo ayuda, sin que nadie pudiera entrar” para hacerlo, explicó Ben Hania.

“Así que esta película nació de un deseo muy fuerte, y de un sentimiento de enfado e impotencia”, destacó la cineasta.