Dinamarca desvela figura que se cree que es un “retrato” vikingo

El Museo Nacional de Dinamarca presentó el miércoles lo que describió como la primera aproximación a un “retrato” de un vikingo, una figura en miniatura del siglo X que representa a un hombre con bigote imperial, barba trenzada y un peinado cuidado.

Tallada en marfil de morsa, esta representación de una cabeza y un torso, parcialmente dañada, mide solo tres centímetros.

“Si usted piensa en los vikingos como salvajes o seres primitivos, creo que esta figurita demuestra lo contrario. Está muy bien arreglado”, explicó a la AFP el conservador Peter Pentz mientras sostiene la pieza con guantes blancos.

“Este hombrecillo es realmente diferente (...), tiene una raya en medio hasta la coronilla y el pelo cortado en la nuca”, añadió.

Además se aprecia su bigote y una barba trenzada, unos detalles únicos nunca antes vistos.

En la época vikinga (siglos VII a XI), la opulencia capilar era un indicador de riqueza y estatus.

El hombre representado en la figurita “está en la cima”, dijo el experto. “Podría representar al propio rey, Harald ‘Diente Azul’”.

La obra del siglo X, que se cree fue una antigua pieza de un juego de mesa que representaba a un rey, fue descubierta en el fiordo de Oslo, en Noruega, en 1796.

Desde entonces, permaneció guardada y olvidada en los archivos del Museo Nacional de Dinamarca.

Pentz todavía recuerda la sensación de sentirse observado por un vikingo cuando se topó con la figurita entre las colecciones del museo.

Sus detallados grabados contrastan con otras representaciones existentes de la época, como las que aparecen en monedas, que presentan pocos o ningún detalle individual o expresión facial.

El arte vikingo es conocido por sus característicos motivos animales, pero rara vez retrata a seres humanos.

“Es la primera aproximación a un retrato del periodo vikingo que he visto”, afirmó Pentz.

“Lo que más me sorprende es su expresión. La mayoría de las representaciones vikingas de figuras humanas son bastante simples y no se parecen mucho a seres humanos. Él (...) parece más bien que acaba de contar un chiste, está sonriendo”, afirmó.