DiCine proyectará cuatro producciones panameñas en la muestra “CineLatente”

Panamá será sede de “CineLatente” del 13 al 16 de octubre de 2026, una iniciativa dedicada al cine documental que combinará la exhibición de cuatro producciones nacionales con espacios de diálogo y análisis audiovisual. Coordinada por la Dirección Nacional de Cine (DiCine), la programación se desarrollará en el Auditorio Carmen Cedeño de la Ciudad de las Artes desde las 5:00 p. m., reuniendo obras que abordan la creatividad, la expresión musical, el deporte y la identidad afropanameña.

La cartelera iniciará el lunes 13 con la proyección de “Para su Tranquilidad Haga su Propio Museo”, obra de Pilar Moreno y Ana Endara Mislov sobre la vida de Senobia Cerrud y su museo personal, seguida de un coloquio sobre vejez, libertad y proceso creativo. La agenda continuará el martes 14 con “Los Nietos del Jazz”, de Luis Sánchez Araujo y Roberto Latorre, cinta que retrata la travesía de seis jóvenes músicos en la grabación de su primer álbum. El miércoles 15 se proyectará “Nación de Titanes”, de Joaquín Horna Sosa, una retrospectiva sobre la época de oro de la lucha libre en el país, mientras que el jueves 16 concluirá con “Una Noche de Calypso”, de Fernando Muñoz, documental centrado en la herencia afroantillana y la trayectoria del Grupo Amistad. Cabe destacar que cada función incluirá conversatorios con los cineastas y protagonistas.

Las actividades serán de acceso gratuito para todo público. Debido a la capacidad limitada del recinto, los organizadores solicitan realizar una inscripción previa enviando un correo electrónico a [email protected] o comunicándose al teléfono 501-4936 de la Dirección Nacional de Cine del Ministerio de Cultura (MiCultura).